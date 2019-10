Um dos destaques do tênis brasileiro neste ano, Luisa Stefani venceu mais uma nesta quinta-feira e avançou à semifinal da chave de duplas do Torneio de Luxemburgo. Ela e a norte-americana Hayley Carter arrasaram a polonesa Katarzyna Piter e a local Eleonora Molinaro pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, em apenas 48 minutos de jogo.

Foi a segunda vitória da dupla na competição disputada em quadra dura. Na estreia, elas haviam vencido a eslovena Dalila Jakupovic e a também americana Sabrina Santamaria por duplo 6/3. Agora, de olho na final, Stefani e Carter vão enfrentar as vencedoras do confronto entre a suíça Xenia Knoll e a local Mandy Minella contra a americana Kaitlyn Christian e a chilena Alexa Guarachi, que formam a parceria cabeça de chave número dois.

Melhor tenista do País nas duplas, Stefani garantiu com a vitória desta quinta o seu melhor ranking. Atual 80ª do mundo, ela deve aparecer na 74ª posição na atualização da próxima segunda-feira. Se chegar à final ou se for campeã, vai subir ainda mais na lista da WTA. Sua melhor colocação até agora é a 77ª, obtida no mês passado.

A tenista brasileira vem se destacando nas duplas ao longo desta temporada. Faturou o seu primeiro título no circuito da WTA ao vencer o Torneio de Tashkent, no Usbequistão, ao lado de Carter. Além disso, conquistou a medalha de bronze no disputa de duplas nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru.