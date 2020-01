O Santos perdeu o seu segundo zagueiro nesta pré-temporada. Desta vez em um caso mais grave que o do colombiano Felipe Aguilar, que teve constatado um leve edema no joelho direito, Lucas Veríssimo se queixou de dores no joelho esquerdo no último sábado, passou por um exame de imagem nesta segunda-feira e teve diagnosticado um estiramento no ligamento colateral medial. Assim, desfalcará o time na estreia pelo Campeonato Paulista contra o Bragantino, nesta quinta, na Vila Belmiro.

Lucas Veríssimo já não havia participado do treinamento do último domingo. Ele foi poupado dos trabalhos com bola em campo e, segundo o Santos, ficou na academia do CT Rei Pelé fazendo exercícios. Como não se trata de caso cirúrgico, será tratado na fisioterapia.

“Após se queixar de dores no joelho esquerdo, o zagueiro Lucas Veríssimo passou por um exame de imagem nesta segunda-feira pela manhã. Foi constatado um estiramento no ligamento colateral medial, não sendo caso cirúrgico. Seguirá tratando na fisioterapia, com reavaliação diária”, informou a assessoria de imprensa do Santos.

O clube da Baixada Santista não informou o tempo de recuperação da lesão de Lucas Veríssimo. Mas a tendência é que o jogador perca outras partidas no Paulistão. O seu substituto deve ser Luiz Felipe, sendo que o técnico português Jesualdo Ferreira tem ainda Luan Peres e Wagner Leonardo como opções imediatas.

Além das baixas dos dois zagueiros, o Santos perdeu nesta pré-temporada o zagueiro Gustavo Henrique, agora no Flamengo, e os laterais Jorge e Victor Ferraz – no Monaco (França) e no Grêmio, respectivamente. O volante Alisson, titular nos primeiros testes do novo treinador, não crê que isso seja motivo de preocupação com o setor defensivo.

“Eles foram três jogadores excelentes, que nos ajudaram muito, principalmente no ano passado. Mas aqueles que temos no elenco também já provaram que podem dar conta do recado. O Felipe Jonatan, o Luan Peres, o Luiz Felipe e o Pará já mostraram as suas qualidades aqui. E o futebol é isso, as perdas acontecem. Mas o importante é todos nós estarmos nos preparando para ajudar o Santos”, disse o volante, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.