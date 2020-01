O técnico português Jesualdo Ferreira já decidiu quem será o substituto do zagueiro Gustavo Henrique, agora no Flamengo, na estreia do Santos no Campeonato Paulista, marcada para a próxima quinta-feira, na Vila Belmiro, contra o Red Bull Bragantino: Luan Peres, jogador que chegou ao clube durante a temporada passada e foi bastante aproveitado pelo argentino Jorge Sampaoli.

A informação foi dada nesta sexta-feira pelo próprio zagueiro, que concedeu uma entrevista coletiva no CT Rei Pelé. Segundo Luan Peres, Jesualdo disse a ele que pretende escalá-lo ao lado de Lucas Veríssimo na estreia no torneio estadual – o jogador de 25 anos, assim, ganhou a disputa com Luiz Felipe e Felipe Aguilar, os outros zagueiros do elenco alvinegro.

“O Jesualdo comentou comigo sobre começar jogando (contra o Red Bull Bragantino), sim”, disse Luan Peres. “Mas ele não me falou nada sobre ser titular no Paulista inteiro, isso não. Só que se ele comentou comigo sobre a estreia, é porque tem alguma coisa acontecendo”.

Sob as ordens de Sampaoli, Luan Peres jogou muitas vezes como lateral-esquerdo, mas é pouco provável que isso ocorra com frequência em 2020, já que Jesualdo Ferreira prefere que ele atue como zagueiro – sua posição natural. Apesar disso, o jogador diz que uma das características mais marcantes do português é exigir versatilidade de seus comandados.

“Com o Jesualdo, todo mundo tem de fazer mais de uma função. Por exemplo, ele tem utilizado nos treinamentos o (meia) Jean Mota na lateral esquerda e o (volante) Jobson como zagueiro”, afirmou.

Outra coisa que chamou a atenção de Luan Peres foi o conhecimento que Jesualdo demonstrou ter do elenco santista. Segundo o zagueiro, o treinador não precisou fazer treinos de observação dos atletas porque já sabia bem como cada um deles joga.

“Foi surpreendente porque quando ele chegou, já sabia as características de todos, não foi necessário avaliar os jogadores. Ele tem nos passado muitos trabalhos visando ao jogo, como o Sampaoli fazia”, relatou o zagueiro, que está emprestado ao Santos pelo Brugge, da Bélgica, até o fim do ano.