Gustavo Henrique e mais um. Com a ausência de Lucas Veríssimo, suspenso, e o indicativo de Jorge Sampaoli de que deve escalar o Santos com dois zagueiros, deve ser assim que o Santos entrará em campo para o clássico contra o Corinthians, sábado, no Itaquerão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A dúvida fica, portanto, quanto ao companheiro de Gustavo Henrique, que poderá ser Luan Peres, o colombiano Felipe Aguilar ou mesmo Luiz Felipe. Uma das últimas contratações do Santos para a temporada, Luan Peres tem como trunfo a sequência de oportunidades que vem recebendo como titular – começou jogando nos últimos três duelos, contra Internacional, Ceará e Atlético Mineiro.

“Estou feliz pela minha sequência. Não tivemos o resultado que queríamos no último jogo contra Atlético-MG, mas vejo que a sequência foi bem produtiva para minha autoestima e para o Santos FC, que ganhou mais um jogador. Fico contente. Espero ter uma sequência melhor ainda”, disse Luan Peres, ao site oficial do Santos.

Dos cinco jogos em que foi aproveitado no Santos, Luan Peres viu Sampaoli escalar o time em um sistema tático com três zagueiros em todos deles, sendo quatro vezes fora de casa.

Em muitos desses jogos, Luan Peres exerceu a função de lateral. Esse cenário não deverá se repetir nesse fim de semana, pois Jorge deve ser o titular do lado esquerdo, com Pará e Victor Ferraz disputando a posição para jogar pela direita. O zagueiro, portanto, precisará se adaptar a um novo sistema tático.

“Me sinto em casa desde o meu primeiro jogo, contra o Flamengo. Apesar de jogar no Maracanã, eu já me senti muito bem. Inclusive, das cinco partidas, joguei só uma em casa (Ceará). Mas estou muito bem e feliz comigo mesmo. Espero continuar dando muita alegria”, ressaltou.

Pesa, também, a favor de Luan Peres as maiores chances recebidas com Sampaoli nesse momento da temporada. Afinal, enquanto ele vem em uma sequência de três jogos como titular, Felipe Aguilar não começa jogando desde 5 de outubro, quando o time superou o Vasco, não tendo sido aproveitado nos últimos quatro compromissos do Santos. Já a última vez que Luiz Felipe foi escalado aconteceu em 21 de setembro.

Contratado após passagem pelo belga Brugge, Luan Peres é, assim, o favorito a formar a dupla de zaga do Santos com Gustavo Henrique contra o Corinthians. E, isso ocorrendo, será o seu primeiro clássico pelo clube, pois já estava no elenco, mas não foi aproveitado nos mais recentes confrontos com São Paulo e Palmeiras no Brasileirão.

“Será um jogo difícil. Sabemos da força do Corinthians, principalmente jogando em Itaquera. Mas o mais importante é fazer nosso papel, como temos feito em todo o campeonato. Sabemos da dificuldade, mas também sabemos da força do nosso time e, no mínimo, faremos um jogo de igual para igual e buscaremos o resultado a todo momento, que é a nossa forma de jogar”, completou.