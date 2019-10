O técnico Joachim Löw informou, nesta sexta-feira, que Manuel Neuer continuará como titular da seleção da Alemanha, apesar das reclamações feitas por Marc-Andre ter Stegen, após não disputar nenhum jogo das Eliminatórias para a Eurocopa de 2020.

Goleiro do Barcelona, Ter Stegen, de 27 anos, afirmou ter recebido um “duro golpe” por não ter tido uma oportunidade na equipe e não gostou das insinuações de Neuer de que suas cobranças não faziam bem para a seleção. “Não acho que Manu (Neuer) deva se expressar sobre meus sentimentos e julgá-los. Suas declarações foram inoportunas.”

Low pôs fim à polêmica, nesta sexta-feira, em uma declaração, durante a apresentação da lista dos convocados para os jogos contra Argentina e Estônia. “Neuer é nosso capitão e nosso número 1 neste momento, sem dúvida”, afirmou o treinador campeão mundial em 2014.

Ter Stegen vai atuar no amistoso contra a Argentina, quarta-feira, em Dortmund, enquanto Neuer será o titular diante da Estônia, em Tallin, dia 13, pelas Eliminatórias para a Eurocopa.

Entre as novidades da convocação está a estreia do jovem meio-campista Nadiem Amiri, de 22 anos, do Bayer Leverkusen, autor do gol da seleção sub-21 na final do Campeonato Europeu, perdida para a Espanha por 2 a 1.

Confira a lista dos convocados de Löw:

Goleiros: Manuel Neuer (Bayern Munique), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona) e Bernd Leno (Arsenal);

Zagueiros: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Jonas Hector (Colonia), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Niklas Stark (Hertha Berlin), Niklas Süle (Bayern Munique) e Jonathan Tah (Bayer Leverkusen);

Meio-campistas: Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Emre Can (Juventus), Serge Gnabry (Bayern Munique), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern Munique) e Toni Kroos (Real Madrid);

Atacantes: Marco Reus (Borussia Dortmund), Luca Waldschmidt (Freiburg) e Timo Werner (RB Leipzig).