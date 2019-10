O Londrina venceu o Vitória por 1×0, na noite desta sexta-feira (18), no Barradão, e respira um pouco mais aliviado na Série B do Campeonato Brasileiro. Momentaneamente, o Tubarão abre cinco pontos da zona de rebaixamento. Com o resultado positivo, o Alviceleste completa 35 pontos e sobe para a 14º posição. No entanto, o Tubarão depende da partida do Oeste contra o América-MG, que ocorre no sábado (19), para saber em qual colocação termina esta 30ª rodada.

O primeiro tempo do Londrina foi apático. O jogo foi marcado por vários erros de passe dos jogadores de ambos os times. Porém, foi o Leão que teve as melhores chances de gol. Ao todo, foram nove finalizações do Vitória contra apenas uma do Tubarão.

Já no segundo tempo, apesar do Vitória continuar dominando a partida, foi o Londrina, em uma jogada isolada, que abriu o placar aos 28. Raí Ramos arrancou pela direita, puxou para o meio e acertou um belo chute no canto esquerdo do goleiro Martín Rodríguez. Após levar o gol, o Leão até pressionou o Tubarão, mas com pouca criatividade, não ameaçou a meta do goleiro César.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 30ª Rodada

VITÓRIA 0x1 LONDRINA

Vitória

Martín Rodríguez; Van, Everton Sena, Ramon e Thiago Carleto; Léo Gomes, Romisson e Felipe Gedoz (Chiquinho); Felipe Garcia (Negueba), Wesley e Caicedo (Anselmo Ramon).

Técnico: Geninho

Londrina

César; Alemão, Lucas Costa, Dirceu e Raí Ramos; Germano, Matheus Bertotto e André Moritz (Charles); Paulinho Moccelin (Arthur Caculé), Matheusinho e Matheus Bianqui (Matheus Neris).

Técnico: Mazola Junior

Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão)

Árbitro: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Assistentes: Gabriel Conti Viana (RJ) e Thiago Gomes Magalhães (RJ)

Gol: Raí Ramos 28′ do 2º (LEC)

Cartões amarelos: César (LEC)