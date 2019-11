O Londrina está oficialmente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. A queda aconteceu nesta sexta-feira por conta do resultado do Figueirense, que empatou em 0x0 com o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O placar deste jogo, aliás, definiu também os outros rebaixados para a Terceirona – São Bento, Criciúma e Vila Nova.

A campanha do Tubarão ficou marcada por início muito bom, em que a equipe chegou a estar no G4 por oito rodadas consecutivas. No entanto, a queda livre começou a partir do 14º jogo. Quando o LEC estava na terceira posição, foram oito partidas sem vitória. Assim, a equipe caiu para 13ª colocação.

+ Confir a tabela e a classificação da Série B!

Foi na reta final que o time alviceleste entrou de vez na temida zona do rebaixamento. No último dia 12, após derrota para o Criciúma por 2×0, em Santa Catarina, o Londrina caiu para o 17º lugar e não conseguiu mais sair.

O ano trágico de 2019 para o Tubarão também ficou marcado por um desabafo do gestor Sérgio Malucelli. O dirigente chegou a chamar alguns atletas de “porcarias” em uma entrevista coletiva. Em toda a temporada, o Londrina teve cinco técnicos: Alemão, Roberto Fonseca, Cláudio Tencati, Mazola Júnior e, por fim, Silvinho. Agora, o Tubarão apenas cumpre tabela contra o Guarani, no dia 30, no Café.