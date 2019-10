O Londrina mais uma vez foi presa fácil na Série B. Nesta terça-feira (8), o Tubarão até lutou e teve alguns bons momentos, mas foi dominado pela Ponte Preta na maior parte do tempo e perdeu por 3×1 para a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli.

Com o resultado e os demais confrontos da rodada, o Alviceleste se aproximou ainda mais da zona de rebaixamento. A equipe parou no 15º lugar, com 31 pontos, apenas dois a mais que o Vila Nova, que é quem abre a área da degola.

+ Confira a classificação completa da Série B!

O jogo mal começou e com menos de um minuto o zagueiro Lucas Costa puxou Roger na área e o árbitro assinalou um pênalti polêmico, que Renato Cajá cobrou com categoria, deslocando o goleiro, e abrindo o placar para a Ponte Preta.

Só que o gol não desestabilizou o Londrina, que tentava impor seu futebol, com rápidas trocas de passes e indo pra cima. A Macaca, por sua vez, não recuava, mas tinha dificuldades na marcação. Em uma dessas bobeiras, veio o gol do Tubarão. Aos 22, Augusto lançou do campo de defesa para Alemão, que cruzou pela direita e Léo Passos se antecipou a Renan Fonseca para, com a ponta da chuteira, tocar para o fundo das redes.

Mas não demorou para a Ponte voltar à frente do placar. Aos 30, Diego Renan cruzou pela direita na medida para Roger, que pegou de primeira e mandou para o gol, sem chances para César.

No segundo tempo, a Ponte Preta começou melhor, com mais posse de bola e se aproximando do gol, mas quem levou perigo foi o Londrina. Aos 12, André Moritz cobrou falta de longe e Ygor fez bonita defesa.

Porém, a Macaca seguiu dominando, até que definiu o resultado aos 33, quando Roger marcou mais um, desta vez em cruzamento vindo pela esquerda de Guilherme Guedes.

Ficha técnica

Série B

2º Turno – 27ª Rodada

PONTE PRETA 3×1 LONDRINA

Ponte Preta

Ygor; Diego Renan, Renan Fonseca, Reginaldo e Guilherme Guedes; Washington, Lucas Mineiro, Marquinhos (Dadá) e Renato Cajá (Gérson Magrão); Vico (Camilo) e Roger.

Técnico: Gilson Kleina

Londrina

César; Alemão, Augusto, Lucas Costa e Julinho; Anderson Leite, Germano, André Moritz e Higor Leite; Paulinho Moccelin (Matheusinho) e Léo Passos (Júnior Pirambu).

Técnico: Mazola Júnior

Local: Estádio Moisés Lucarelli (Campinas-SP)

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Leonardo Mendonça (ES)

Gols: Renato Cajá, 2, Léo Passos, 22, Roger, 30 do 1º; Roger, 33 do 2º

Cartões amarelos: Ygor, Marquinhos (PON) Lucas Costa (LEC)

Renda: R$ 15.995,00

Público pagante: 1.574

Público total: 1.618