O Londrina segue com a crise para tentar escapar do rebaixamento. Na noite deste sábado (16), o Tubarão empatou em 1×1 com o Botafogo-SP, no estádio do Café, em partida da 36ª rodada da Série B. Os paulistas abriram o placar no primeiro tempo, com Henan, enquanto os donos da casa empataram na etapa final, com Paulinho Moccelin.

A equipe alviceleste começou melhor o jogo, criando mais e levando mais perigo ao gol adversário, como o chute na trave de Raí Ramos, aos 34 minutos do primeiro tempo. Mas cinco minutos depois, o Botafogo foi quem abriu o placar. Murilo cruzou na área e, após o desvio, a bola sobrou limpa para o atacante Henan chutar firme e abrir o placar.

O empate veio somente na segunda etapa. Aos 33, o lateral Felipe cruzou na área e a zaga realizou um primeiro corte. Na sobra, Matheusinho ganhou de cabeça e tocou em direção ao gol. Paulinho Moccelin aproveitou o bom posicionamento e mergulhou para desviar a bola do goleiro, igualando a partida.

Agora o Londrina continua na missão de escapar do rebaixamento. Com 36 pontos, é o 17º colocado, abrindo a ZR. Com duas rodadas para o fim, o Tubarão não depende só de seus resultados para permanecer na Série B. A equipe do interior ainda encara o São Bento (fora) e recebe o Guarani na última rodada. O Botafogo-SP permanece no meio da tabela sendo o 10º colocado, com 48 pontos, sem chances de acesso ou de rebaixamento.

Ficha Técnica

SÉRIE B

2º Turno – 36ª Rodada

LONDRINA 1×1 BOTAFOGO-SP

Londrina

César; Raí Ramos, Dirceu, Léo Rigo e Felipe; Germano, Anderson Leite (Pedro Cacho) e Léo Passos (Matheusinho); Luidy, Júnior Pirambu e Paulinho Moccelin (Victor Daniel).

Técnico: Silvinho

Botafogo-SP

Darley; Lucas (Lucas Mendes), Luiz Otávio, Leandro Amaro e Pará; Willian Oliveira, Nadson e Marlon Freitas; Murilo Henrique, Henan (Higor Meritão) e Bruno José (Felipe Saraiva).

Técnico: Hemerson Maria

Local: Estádio do Café

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)

Gols: Henan 39 do 1º; Paulinho Moccelin, 33 do 2;

Cartões amarelos: Germano, Anderson Leite (LEC); Marlon Freitas (BOT)