O Londrina anunciou, na manhã deste domingo (10), que Mazola Júnior não é mais o técnico da equipe. O treinador não resistiu à sequência de quatro derrotas seguidas e foi demitido após nove jogos no cargo. Neste período, foram duas vitórias, um empate e seis derrotas, totalizando apenas 25,9% de aproveitamento dos pontos disputados.

Para o lugar de Mazola, o Tubarão anunciou que Silvinho, que era o comandante do sub-19, será o novo técnico e o responsável por tentar salvar o Alviceleste do rebaixamento. O time é o 16º colocado na tabela, com 35 pontos, assim como o Figueirense, o 17º, mas está fora da zona da degola pelo número de vitórias (10 a 6).

Em 11 meses na temporada, o Londrina está partindo para o seu sexto treinador. Começou o ano com Alemão, que foi substituído por Roberto Fonseca, que ficou apenas um jogo. Na sequência, Alemão voltou, mas logo foi demitido e deu lugar a Claudio Tencati, que retornou ao clube após pouco mais de um ano. Só que a segunda passagem durou apenas oito rodadas e ele foi demitido para ser substituído por Mazola Junior.

A estreia de Silvinho será nesta terça-feira (12), contra o Criciúma, no Heriberto Hülse. O time catarinense é o 19º colocado na tabela da Série B, com 31 pontos.