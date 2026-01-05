Lombalgia afasta João Fonseca do ATP 250 de Brisbane

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O carioca João Fonseca, atual número 1 do tênis brasileiro e 24º colocado no ranking mundial, desistiu de participar do ATP 250 de Brisbane, na Austrália, que marcaria sua estreia na temporada 2025. O jovem tenista abandonou o torneio devido a uma lesão na região lombar, conforme informou a Associação de Tenistas Profissionais (ATP) em comunicado oficial.

João enfrentaria o norte-americano Reilly Opeka, 54º no ranking mundial, na primeira rodada do torneio australiano, na madrugada desta segunda-feira (5). A competição serve como preparação para o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do calendário tenístico.

Esta não é a primeira vez que problemas na lombar atrapalham a carreira do tenista. Há pouco mais de dois meses, João precisou encerrar antecipadamente sua temporada 2025 devido a uma lombalgia, desistindo de competir no ATP 250 de Atenas, na Grécia, que seria seu último torneio oficial no ano.

Aparentemente recuperado, o brasileiro chegou a participar de uma partida de exibição contra o espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, no último dia 8 de dezembro. Na ocasião, Alcaraz superou João por 2 sets a 1.

Com a desistência do torneio de Brisbane, João Fonseca deve deixar o top 30 do ranking mundial. Ele defendia 125 pontos na competição australiana, mesma pontuação que conquistou ao vencer o Challenger de Camberra, seu primeiro torneio na temporada passada.

Apesar do contratempo, o tenista brasileiro já tem uma agenda intensa para o início de 2025, com sete compromissos oficiais programados:

12 de janeiro – ATP 250 de Adelaide (Austrália)

18 de janeiro – Aberto da Austrália

06 de fevereiro – Copa Davis com a seleção brasileira (Canadá)

09 de fevereiro – ATP 250 de Buenos Aires

16 de fevereiro – ATP 500 do Rio de Janeiro

04 de março – Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos)

18 de março – Masters 1000 de Miami (Estados Unidos)