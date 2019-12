O Liverpool continua indomável no Campeonato Inglês. Neste sábado, os campeões europeus derrotaram o Bournemouth por 3 a 0, fora de casa, e alcançaram a incrível marca de 15 vitórias e um empate em 16 rodadas da competição, que o clube não conquista desde 1990. Com isso, continuam com larga vantagem na liderança.

Os 46 pontos ostentados pelo time comandado por Jürgen Klopp lhe dão 11 de vantagem para o segundo colocado. O Liverpool não perde uma partida do Inglês desde 3 de janeiro, quando, no começo do segundo turno da temporada passada, foi derrotado pelo Manchester City por 2 a 1.

Por causa da sequência de muitos jogos em pouco tempo a que o Liverpool está sendo submetido (e que incluirá o Mundial de Clubes), Klopp poupou vários atletas importantes, como o atacante Sadio Mané, um dos melhores jogadores do elenco. Mesmo assim, o líder não teve muitos problemas para vencer. Na primeira etapa, Oxlade-Chamberlain abriu o placar ao mandar para a rede um lançamento de Henderson. Pouco tempo depois, Salah deu um lindo passe de calcanhar para Keita anotar o segundo gol dos visitantes.

No segundo tempo, Salah e Keita voltaram a construir um gol para o Liverpool, mas desta vez com os papéis trocados. O meia guineense deu um ótimo passe para o atacante egípcio e Salah marcou com um toque sutil na saída do goleiro Ramsdale.

O Liverpool ainda terá mais um jogo pelo Campeonato Inglês – no próximo sábado, em casa, contra o Watford – antes do Mundial. O próximo compromisso do clube, porém, será na terça-feira, diante do Red Bull Salzburg, na Áustria, pela Liga dos Campeões da Europa.

GOLEADA EM LONDRES – O Tottenham se recuperou da derrota para o Manchester United, na quarta-feira, com uma goleada por 5 a 0 sobre o Burnley, em seu estádio. O time dirigido por José Mourinho chegou a 23 pontos, seis a menos do que o Chelsea, o quarto colocado da competição nacional – os quatro primeiros vão à Liga dos Campeões.

Lucas Moura fez um gol, o segundo da goleada, e Harry Kane marcou dois, mas o ponto alto da jornada foi o golaço do sul-coreano Son, que recebeu a bola na entrada da sua área e arrancou até a área adversária para marcar o terceiro do Tottenham. Foi do francês Sissoko o último tento do Tottenham em Londres.