O Liverpool embarcou neste domingo para Doha, no Catar, onde vai disputar o Mundial de Clubes com 20 jogadores. A lista divulgada pelo clube não inclui o zagueiro Lovren, que tem um problema físico, mas apresenta o nome do volante Wijnaldum.

Segundo comunicado divulgado pelo Liverpool em seu site oficial, Lovren está fora da competição no Catar por conta de um problema muscular. O defensor croata sofreu a lesão na terça-feira, na partida pela Liga dos Campeões contra o Red Bull Salzburg, vencida pelo time inglês por 2 a 0.

De acordo com o técnico Jürgen Klopp, Wijnaldum tem um problema muscular na coxa direita. O clube não informou a gravidade da lesão e o holandês viajou junto com a delegação. Ele passou a ser dúvida depois que foi substituído com dores no confronto diante do Watford, neste sábado, que terminou com vitória do Liverpool por 2 a 0, pelo Campeonato Inglês.

A lista completa do Liverpool para a disputa do Mundial tem: Alisson, Van Dijk, Wijnaldum, Milner, Keita, Firmino, Mane, Salah, Gomez, Adrian, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Lonergan, Shaqiri, Robertson, Origi, Jones, Alexander-Arnold, Williams.

Com um elenco não tão extenso, o Liverpool tem sofrido com a sequência desgastante de jogos. Além de Lovren, Klopp também não pode contar com o zagueiro alemão Matip e o volante brasileiro Fabinho. Ambos estão machucados e só devem voltar aos gramados em janeiro.

O Liverpool estreia no Mundial diante do Monterrey, do México. A partida será na próxima quarta-feira, às 14h30 (de Brasília) no Estádio Internacional Khalifa. Os mexicanos avançaram às semifinais depois de vencerem o Al-Sadd, representante local, por 3 a 2, no último sábado.