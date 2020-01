O Liverpool continua inabalável em sua marcha rumo ao título do Campeonato Inglês, que não conquista desde a temporada 1989/1990, ainda antes da Era Premier League. Neste sábado, a vítima dos atuais campeões do mundo foi o Tottenham, batido em seu estádio, em Londres, por 1 a 0, com um gol do atacante brasileiro Roberto Firmino. A vitória levou a equipe dirigida pelo técnico alemão Jürgen Klopp a dois recordes.

O triunfo fez do Liverpool o primeiro time a obter 20 vitórias em seus 21 primeiros jogos em uma das cinco principais ligas nacionais da Europa (Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha e França). Além disso, a equipe vermelha completou 38 partidas sem derrota na competição nacional (contando a temporada passada), melhor marca da história do clube, superando os 37 jogos de invencibilidade alcançados em 1894.

Agora com 61 pontos na tabela de classificação do Campeonato Inglês, o Liverpool está 16 à frente do Leicester City, que neste sábado perdeu em casa para o Southampton. A vantagem para o bicampeão Manchester City, que neste domingo vai enfrentar o Aston Villa, é de 17.

Na reedição da última final da Liga dos Campeões da Europa, o Liverpool jogou no novo estádio do Tottenham como se estivesse em casa. Logo em sua primeira jogada de ataque, a equipe esteve duas vezes a ponto de abrir o placar. Primeiro, o jovem zagueiro Tanganga salvou quase em cima da linha final um chute de Firmino; na sequência, Oxlade-Chamberlain mandou a bola na trave.

Os visitantes dominavam completamente a partida e acumulavam oportunidades de gol. A resistência do Tottenham, que adotou postura defensiva demais no primeiro tempo, finalmente foi vencida aos 36 minutos, quando Firmino recebeu a bola de Salah na área adversária e teve a frieza necessária para tirar um rival da jogada e marcar com um chutaço de pé esquerdo.

Depois do intervalo, o Tottenham decidiu ser mais ofensivo e isso fez o jogo mudar. Aos poucos, o Liverpool foi perdendo a intensidade e a equipe comandada pelo técnico português José Mourinho, ganhando terreno. Aos 36 minutos, o time de Londres teve a sua grande chance: Lo Celso recebeu um cruzamento de Aurier e dentro da pequena área, sem marcação, chutou para fora, levando o treinador ao desespero à beira do gramado.

Passado esse enorme susto, o Liverpool conseguiu controlar melhor o ritmo da partida e manter a vantagem mínima no placar até o final. Segundo Klopp, a grande quantidade de partidas disputadas pelo time campeão mundial nas últimas semanas foi a responsável pela queda de rendimento na etapa final. “Nós deveríamos ter matado o jogo mais cedo e tivemos chances para isso, mas não conseguimos e o Tottenham cresceu. No segundo tempo, alguns dos nossos jogadores estavam exaustos”, disse.