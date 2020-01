O lituano Vaidotas Zala surpreendeu neste domingo ao vencer a primeira etapa da disputa entre os carros do Rally Dakar, realizado neste ano nos Emirados Árabes Unidos. Estreante e grande atração da 42ª edição da prova, o espanhol Fernando Alonso fechou o dia em 11º lugar.

continua depois da publicidade

Zala completou o trecho cronometrado de 319 quilômetros entre Jeddah e Al Wajh em 3h19min04. Ele foi 2min14 mais rápido do que o francês Stéphane Peterhansel. E o terceiro colocado entre os carros ficou com o espanhol Carlos Sainz, a 2min50.

Atual campeão do Dakar, Nasser Al-Attiyah, do Catar, ficou na quarta posição, a 5min33 do lituano. Já Alonso, que compete em dupla com Marc Coma, terminou o dia com uma desvantagem de 15min27. E o francês Romain Dumas, dono de dois títulos das 24 Horas de Le Mans, precisou abandonar a disputa após 65km por causa de um incêndio no seu carro.

Bicampeão do Dakar, o australiano Toby Price ganhou a disputa entre os carros com um tempo de 3h21min33. Ele fechou a disputa com 2min05 de vantagem para o norte-americano Ricky Brabec e de 2min40 para o austríaco Matthias Walkner. Porém, como recebeu uma punição de 2 minutos, Price está com apenas 5 segundos de vantagem na classificação geral.

Na disputa dos quadriciclos, o chileno Ignacio Casale, atual bicampeão do Dakar, venceu a etapa inicial com a marca de 4h17min37. Quem mais se aproximou dele foi o polonês Rafal Sonik, a 5min36.

Nos UTVs, o polonês Aron Domzala foi o primeiro colocado do estágio, com 4h00min58 e vantagem de 1min51 para o norte-americano Casey Currie. Já o espanhol José António Hinojo López terminou em terceiro, a 5min49.

O russo Anton Shibalov ganhou a disputa entre os caminhões em 3h40min35. O bielo-russo Siahrei Viazovich ficou em segundo, com desvantagem de 1min33, com o holandês Janus van Kasteren a 3min09.

O Dakar prossegue nesta segunda-feira com a disputa de uma etapa entre Al Wajh e Neom. Serão 357km cronometrados de especial.