Arsenal e Manchester United viajarão para a Grécia e a Bélgica, respectivamente, em busca de uma vaga nas oitavas de final da Liga Europa. Foi o que ficou definido nesta segunda-feira, quando a Uefa sorteou os confrontos da próxima fase da competição e apontou Olympiacos e Brugge como adversários dos clubes londrino e de Manchester, respectivamente.

A segunda fase da Liga Europa vai ser disputada por 32 times, sendo eles os dois primeiros colocados das 12 chaves da competição e os oito clubes que ficaram na terceira posição em seus grupos na Liga dos Campeões. Manchester United e Arsenal lideraram as suas chaves na Liga Europa e agora terão pela frente clubes oriundos do principal torneio do Velho Continente.

A Inter de Milão, que não conseguiu avançar na Liga dos Campeões, vai medir forças com o búlgaro Ludogorets, que foi o segundo colocado da sua chave na Liga Europa. Outro time italiano envolvido na competição, a Roma foi a vice-líder do seu grupo e enfrentará o belga Gent, o primeiro da sua chave.

Também haverá um duelo entre dois times que estavam na Liga dos Campeões: Shakhtar Donetsk x Benfica. Além disso, o Getafe será o adversário do Ajax, enquanto o Porto vai encarar o Bayer Leverkusen.

Os confrontos da segunda fase da Liga Europa tem os dias 20 e 27 de fevereiro como datas-base. A decisão do torneio foi agendada para 27 de maio, em Gdansk, na Polônia.

Confira os duelos da próxima etapa da Liga Europa:

Wolverhampton x Espanyol

Sporting Lisboa x Istanbul Basaksehir

Getafe x Ajax

Bayer Leverkusen x Porto

Copenhagen x Celtic

APOEL x Basel

Cluj x Sevilla

Olympiacos x Arsenal

AZ Alkmaar x LASK

Brugge x Manchester United

Ludogorets x Inter de Milão

Eintracht Frankfurt x Salzburg

Shakhtar Donetsk x Benfica

Wolfsburg x Malmö

Roma x Gent

Rangers x Braga