Libertadores Feminina: Corinthians joga pelo hexa e vaga em torneio inédito

Tribuna do Paraná
Por Folhapress
- Atualizado: 18/10/25 14h07
Foto: Reprodução/Imstagram @corinthiansfutebolfeminino

O Corinthians busca neste sábado (17), às 16h30 (de Brasília), contra o Deportivo Cali (COL), o seu sexto título da Libertadores feminina para, além de seguir hegemônico no futebol sul-americano, garantir vaga na Copa das Campeãs, novo torneio da Fifa que reunirá seis clubes e que é organizado nos moldes do Torneio Intercontinental no futebol masculino.

As Brabas são as atuais bicampeãs consecutivas e maiores vencedoras da Libertadores feminina. O Alvinegro, até o momento, levantou cinco das 16 edições da competição, conquistadas em 2017, 2019, 2021, 2023 e 2024.

O Corinthians pode, inclusive, ser o primeiro time brasileiro tricampeão seguido da Libertadores entre homens e mulheres. No feminino, Santos (2009 e 2010) e São José (2013 e 2014) estiveram perto. No masculino, os candidatos foram Santos (1962 e 1963), São Paulo (1992 e 1993) e Palmeiras (2020 e 2021).

Elas ainda sustentam uma invencibilidade de três anos no torneio sul-americano. O último revés, por 2 a 0, aconteceu contra o Boca Juniors, pelas quartas de final da edição de 2022, em 28 de outubro. De lá para cá, foram 13 vitórias, quatro empates e três finais.

O Deportivo Cali, porém, conhece o caminho e já bateu as Brabas. O único encontro entre as equipes aconteceu na fase de grupos da Libertadores de 2022, e as colombianas levaram a melhor contra o então time de Arthur Elias hoje na seleção brasileira feminina e venceram por 2 a 1.

Quem vencer garante, além do troféu, uma vaga na 1ª edição da Copa das Campeãs, que ocorre em 2026. O torneio reunirá seis times e será disputado nos moldes do que ocorre, hoje, no Torneio Intercontinental do futebol masculino.

SEMPRE NA BRIGA

Esta é a terceira decisão que o Corinthians disputará no ano. Elas perderam a final da Supercopa do Brasil para o São Paulo e, há cerca de um mês, conquistaram o Brasileirão feminino em cima do Cruzeiro.

As Brabas também estão vivas na briga pelo Paulistão e lideram a primeira fase com 27 pontos, cinco a mais do que o vice Palmeiras. O torneio está na 11ª rodada.

A única queda precoce no ano até este momento aconteceu na Copa do Brasil. O time de Lucas Piccinato foi eliminado nas quartas de final após derrota por 3 a 1 para o São Paulo.

O Corinthians levantou 21 taças desde a criação do time feminino, em 2016. A equipe, por exemplo, é heptacampeã brasileira (2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025) e tetra estadual (2019, 2020, 2021 e 2023).

