O Leicester City ficou ainda mais longe da briga pelas primeiras posições do Campeonato Inglês nesta sexta-feira. O time foi batido pelo lanterna da tabela, o Norwich City, por 1 a 0, e estendeu a má fase na competição. Agora já são quatro partidas sem vitória, praticamente abandonando a briga pelo vice-campeonato.

Campeão inglês na temporada 2015-2016, o Leicester estacionou nos 50 pontos, sete abaixo do Manchester City. E ainda mais distante do Liverpool, virtual campeão, com nada menos que 79 pontos. Os dois primeiros colocados ainda vão entrar em campo nesta rodada.

Em terceiro lugar, o Leicester já começa a se preocupar com os rivais, que estão vindo atrás. O Chelsea, em quarto, tem 44. E o Manchester United soma 41. Os dois times também ainda vão jogar no fim de semana.

O único gol da partida disputada em Norwich saiu somente aos 25 minutos do segundo tempo. Mas compensou a espera da torcida local. Max Aarons disparou pela direita e fez longo cruzamento da linha de fundo. Encontrou Jamal Lewis, livre na outra ponta da área. Ele acertou lindo chute de canhota e decretou a vitória do último colocado do Inglês. Foi o primeiro gol do jogador de 22 anos no campeonato.

Também sem vencer há quatro jogos, o Norwich chegou aos 21 pontos e amenizou em parte a situação complicada na tabela. Agora está a três pontos do penúltimo colocado, o Watford, que terá missão ingrata no fim de semana. Vai duelar com o poderoso Liverpool, invicto na competição até agora.