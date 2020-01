O Leicester manteve a vice-liderança no Campeonato Inglês, nesta quarta-feira, ao vencer o Newcastle, fora de casa, por 3 a 0, em duelo válido pela 21.ª rodada. Com o resultado, a equipe alcançou os 45 pontos, dez a menos que o líder Liverpool, que só joga nesta quinta.

continua depois da publicidade

Os dois primeiros gols do Leicester saíram por intermédio de erros na saída de bola do Newcastle, que decepcionou os 52.178 torcedores presentes ao estádio. O primeiro, aos 36 minutos, foi de Ayoze Pérez. O espanhol roubou a bola, invadiu a área pelo lado esquerdo, passou por um marcador e abriu o placar.

O segundo gol foi de James Maddison, que acertou um lindo chute de fora área, enquanto o terceiro teve como protagonista Hamza Choudhury, que finalizou com classe uma jogada bem articulada por todo o setor ofensivo do Leicester.

Com 25 pontos, o Newcastle ainda desfruta de uma distância segura dos demais adversários que estão na zona de rebaixamento.

Em Southampton, diante de 30.976 torcedores, o time da casa aumentou a irregularidade do Tottenham, do técnico português José Mourinho, ao vencer por 1 a 0. Ings, aos 17 minutos de jogo, fez o único gol da partida. Lançado, o atacante deu um belo lençol no marcador e bateu de pé esquerdo.

A derrota deixa o Tottenham com 30 pontos, cada vez mais longe dos líderes, enquanto o Southampton soma três pontos (25) importantíssimos para se afastar das últimas colocações na tabela de classificação.

Outro time que mostrou disposição para brigar contra o rebaixamento foi o Watford, que, em seu campo, bateu o Wolverhampton, por 2 a 1, frente a 20.584 espectadores.

Deulofeu, aos 30 minutos, abriu o placar para o Watford, enquanto Doucoure, aos quatro da etapa final, aumentou a vantagem. O português Pedro Neto, aos 15 minutos, fez o gol de honra do Wolverhampton, que permanece com 30 pontos. O Watford soma 19 pontos, à frente na classificação apenas do Norwich.