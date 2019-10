Destaque da Fórmula 1 com vitórias nas últimas três corridas – Bélgica, Itália e Cingapura -, a Ferrari começou dando as cartas no GP da Rússia, a 16.ª das 21 etapas da temporada de 2019. Nesta sexta-feira, no circuito de Sochi, o monegasco Charles Leclerc foi o mais rápido no primeiro treino livre, superando o holandês Max Verstappen, da Red Bull, e o alemão Sebastian Vettel, seu companheiro na Ferrari.

Com o tempo de 1min34s462 na melhor de suas 20 voltas, Leclerc foi mais de cinco décimos de segundo mais rápido que Vettel, que cravou 1min35s005 para garantir a terceira colocação. Entre os dois ficou Verstappen, que conseguiu marcar 1min34s544. No entanto, o holandês perderá cinco colocação na formação do grid de largada por conta de atualizações da Honda no motor de sua Red Bull.

Vencedora de todos os GPs na Rússia até agora, a Mercedes ficou em quarto e quinto lugares com o finlandês Valtteri Bottas e o britânico Lewis Hamilton, respectivamente. O primeiro cravou 1min35s198 e ficou a 0s736 do líder Leclerc, enquanto que o pentacampeão mundial foi superado em quase um segundo (1min35s411). O tailandês Alexander Albon, com o segundo carro da Red Bull, fechou a lista dos seis primeiros colocados na primeira atividade de pista em Sochi.

Na briga para ser a melhor equipe do “resto” da Fórmula 1, quem se deu melhor no primeiro treino livre foi a Renault. O alemão Nico Hulkenberg conseguiu o sétimo melhor tempo com 1min35s740, pouco mais de cinco décimos de segundo à frente do australiano Daniel Ricciardo (1min36s287). O mexicano Sérgio Pérez, da Racing Point, fechou a manhã em nono, com o francês Romain Grosjean, da Haas, completando o Top 10.

O segundo treino livre será disputado a partir das 9 horas (de Brasília) desta sexta-feira. No sábado, a terceira e última sessão de preparação para a definição do grid começará às 6 horas. O treino oficial de classificação será às 9 horas. A largada do GP da Rússia está agendada para as 8h10 de domingo.