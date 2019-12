LeBron James completa 35 anos, nesta segunda-feira, mas festejou seu aniversário com uma vitória do Los Angeles Lakers sobre o Dallas Mavericks, por 108 a 95, na rodada de domingo da NBA. A estrela se tornou o nono jogador da história a atingir 9 mil assistências na carreira.

LeBron marcou 13 pontos e fez 13 assistências e viu seu companheiro Anthony Davis ter bela atuação, com 23 pontos, nove rebotes, quatro assistências, dois roubos de bola e um toco. Os Lakers, que tiveram o lendário Kobe Bryant no ginásio, somou a 26.ª vitória, em 33 jogos, e continuam na liderança da Divisão do Pacífico e da Conferência Oeste.

Com 19 pontos, o esloveno Luka Doncic, principal jogador do Dallas, não teve uma atuação de destaque, ao acertar apenas cinco de seus 14 arremessos de quadra e errar os seis tiros de três que tentou no jogo. Em compensação, o armador acertou os nove lances livres a que foi submetido, além de dar sete assistências e agarrar quatro rebotes. A equipe texana soma 21 vitórias, 11 derrotas e ocupa a quinta colocação na Conferência Oeste.

No Canadá, o Oklahoma City Thunder derrotou o Toronto Raptors por 98 a 97, com direito a uma cesta decisiva de Shai Gilgeous-Alexander a 36 segundos do fim do jogo. O armador marcou 32 pontos, a melhor produção de sua carreira.

Do lado do atual campeão da NBA, Kyle Lowry e Fred VanVleet marcaram 20 pontos cada, enquanto Patrick McCaw acrescentou 13 pontos e Serge Ibaka fez 12 e agarrou 14 rebotes.

Depois de 32 jogos, esta foi a 17.ª vitória do Oklahoma, sétimo colocado na Conferência Oeste. O Toronto perdeu pela 11.ª vez, após 33 rodadas, e ocupa a quarta posição na Conferência Leste.

Com 19 pontos de Michael Porter Jr e Will Barton, o Denver Nuggets derrotou o Sacramento Kings, por 120 a 115, e impôs a sétima derrota consecutiva. Jerami Grant marcou 18, Nikola Jokic anotou 17 e Mason Plumlee outros 15 para o time vencedor, que jogou sem o armador Gary Harris (contusão na canela esquerda) e o pivô Paul Millsap (contusão no joelho esquerdo).

Pelo lado dos Kings, Nemanja Bjelica fez 27 pontos, Buddy Hield marcou 20 e De’Aaron Fox adicionou 18 pontos e 13 assistências.

Com 23 vitórias e nove derrotas, o Denver é o segundo na Conferência Oeste, enquanto o Sacramento perdeu a 21.ª partida, das 33 disputadas, e é apenas o 12.º classificado.

Em New Orleans, Brandon Ingram e Lonzo Ball, com 27 pontos cada, foram os destaques na vitória dos Pelicans sobre o Houston Rockets por 127 a 112. No último quarto, o time da casa marcou 41 a 19.

Jrue Holiday e E’Twaun Moore adicionaram 25 pontos cada um e Derrick Favors anotou outros 12 pontos e agarrou 16 rebotes para levarem os Pelicans à quinta vitória em seis jogos.

Os Rockets não contaram com os astros James Harden e Russell Westbrook, ambos lesionados. Com 22 vitórias e 11 derrotas, o Houston é o quarto na Conferência Oeste. Já os Pelicans ganharam apenas o 11.º duelo, após 34 jogos, e ocupam a 14.ª posição na classificação.

Confira os resultados da noite de domingo:

Toronto Raptors 97 x 98 Oklahoma City Thunder

Memphis Grizzlies 117 x 104 Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans 127 x 112 Houston Rockets

Denver Nuggets 120 x 115 Sacramento Kings

Los Angeles Lakers 108 x 95 Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Orlando Magic x Atlanta Hawks

Washington Wizards x Miami Heat

Chicago Bulls x Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves x Brooklyn Nets

Utah Jazz x Detroit Pistons

Portland Trail Blazers x Phoenix Suns