LeBron James voltou a fazer jus ao status de astro do Los Angeles Lakers na noite desta quarta-feira. Com um “triple-double”, ele liderou a vitória da sua equipe sobre o Orlando Magic por 96 a 87, fora de casa. Pela mesma rodada da NBA, o Los Angeles Clippers bateu o Toronto Raptors, atual campeão, e Houston Rockets superou o Cleveland Cavaliers.

Em Orlando, LeBron concentrou todas as atenções. Foi o cestinha dos Lakers e da partida, com 25 pontos. E ainda anotou dez assistências e 11 rebotes. Mas não esteve sozinho. Anthony Davis contribuiu com 16 pontos e 12 rebotes e Kentavious Caldwell-Pope registrou 15 pontos.

Pela equipe da casa, o destaque foi Jonathan Isaac, responsável por 19 pontos. Evan Fournier ajudou com 18 e Aaron Gordon, com um “double-double” de 14 pontos e o mesmo número de rebotes.

Foi a quinta vitória consecutiva dos Lakers, que seguem liderando a Conferência Oeste. Com 22 vitórias e apenas três derrotas, tem a melhor campanha do campeonato, ao lado do Milwaukee Bucks, primeiro colocado do Leste.

Sensação da temporada passada, o time de Milwaukee fez a lição de casa e venceu mais uma nesta quarta. Bateu o New Orleans Pelicans por 127 a 112, diante de sua torcida, mesmo sem contar com Giannis Antetokounmpo, poupado em razão de dores no quadril.

Sem o astro, Eric Bledsoe liderou os anfitriões, com 29 pontos. Khris Middleton anotou 24. Porém, o cestinha da partida foi JJ Redick, autor de 31 pontos para os Pelicans, que ocupam o penúltimo lugar da Conferência Oeste – seis vitórias e 19 derrotas.

Atual campeão da NBA, o Toronto Raptors tropeçou nesta quarta e segue irregular na competição. Desta vez, caiu diante do Los Angeles Clippers por 112 a 92, em casa. Além disso, viu Kawhi Leonard, principal jogador da conquista da equipe na temporada passada, brilhar com a camisa do rival.

Leonard foi o cestinha dos visitantes, com 23 pontos. Lou Williams também se destacou, com 18 pontos, seis rebotes e oito assistências. Pelos Raptors, Pascal Siakam anotou 24 pontos e Norman Powell, 22. O time canadense é apenas o quinto colocado do Leste, com 16 vitórias e oito derrotas. Já os Clippers ocupam a vice-liderança do Oeste, com 19 triunfos e sete revezes.

Em Cleveland, os Cavaliers foram batidos pelo Houston Rockets por 116 a 110. Os visitantes contaram com atuação de gala de James Harden, responsável por nada menos que 55 pontos. Ele registrou ainda três rebotes e oito assistências. Russell Westbrook, por sua vez, anotou 23 pontos, sete rebotes e seis assistências. E Clint Capela obteve um “double-double” de dez pontos e 13 rebotes.

Apesar da irregularidade, os Rockets ocupam o quarto lugar do Oeste, com 16 triunfos e oito derrotas. Já os Cavaliers estão em penúltimo lugar do Leste, com cinco triunfos e 19 derrotas.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Orlando Magic 87 x 96 Los Angeles Lakers

Toronto Raptors 92 x 112 Los Angeles Clippers

Cleveland Cavaliers 110 x 116 Houston Rockets

Indiana Pacers 122 x 117 Boston Celtics

Brooklyn Nets 108 x 113 Charlotte Hornets

Minnesota Timberwolves 116 x 127 Utah Jazz

Chicago Bulls 136 x 102 Atlanta Hawks

Phoenix Suns 108 x 115 Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks 127 x 112 New Orleans Pelicans

Sacramento Kings 99 x 93 Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors 122 x 124 New York Knicks

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Boston Celtics x Philadelphia 76ers

San Antonio Spurs x Cleveland Cavaliers

Detroit Pistons x Dallas Mavericks

Denver Nuggets x Portland Trail Blazers