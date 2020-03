Não anda fácil a vida dos torcedores do Chelsea. Quatro dias depois de verem seu time ser atropelado pelo Bayern de Munique (3 a 0) na rodada de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, eles amargaram mais um tropeço, desta vez o empate por 2 a 2 com o fraco Bournemouth, fora de casa, pela 28.ª rodada do Campeonato Inglês.

Esse resultado deixou a equipe de Londres em uma posição muito perigosa na competição. Ela é a quarta colocada, com 45 pontos, mas sua vantagem para o Manchester United, o quinto, será de apenas um ponto caso o time vermelho de Manchester derrote o Everton neste domingo, em Liverpool. Os quatro primeiros do Inglês garantem vaga na Liga dos Campeões.

O Bournemouth, por sua vez, é o 17.º colocado, ou seja, o último fora da zona de rebaixamento (na Inglaterra, os três últimos caem para a segunda divisão). E o time só não corre o risco de entrar na região da degola neste fim de semana porque o Aston Villa, 18.º, não vai jogar pelo Inglês, uma vez que decidirá neste domingo o título da Copa da Liga com o Manchester City.

O lateral-esquerdo espanhol Marcos Alonso, aproveitando um cruzamento que a defesa do Bournemouth não conseguiu afastar da área, colocou o Chelsea em vantagem no primeiro tempo. Depois do intervalo, porém, a equipe da casa cresceu bastante e conseguiu a virada em poucos minutos. Aos oito, Lerma empatou o jogo e, aos 11, King marcou um gol de puro oportunismo para consolidar a virada.

Faltavam poucos minutos para o fim da partida quando o Chelsea conseguiu se livrar da derrota graças a mais um gol de Marcos Alonso, o herói improvável da equipe de Londres. Ele aproveitou um rebote do goleiro Ramsdale para de cabeça mandar a bola para o fundo do gol e, assim, evitar um resultado ainda pior para o time comandado pelo ex-meia Frank Lampard.

O West Ham, que na última segunda-feira quase conseguiu a façanha de derrotar o Liverpool, obteve uma vitória importante neste sábado: 3 a 1 sobre o Southampton. O tradicional time de Londres saiu da zona de rebaixamento com esse resultado – agora é o 16.º colocado, com os mesmos 27 pontos do Bournemouth, mas melhor saldo de gols. O Southampton é o 13.º, com 34.

Fora de casa, o Crystal Palace (12.º colocado, com 36 pontos) venceu por 1 a 0 o Brighton (15.º, com 28), enquanto Newcastle (14.º, com 32) e Burnley (nono, com 38) empataram sem gols.