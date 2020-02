A maior rivalidade da NBA teve mais um episódio neste domingo, e um episódio controverso. Em Los Angeles, o Los Angeles Lakers derrotou o Boston Celtics por 114 a 112 com uma cesta decisiva de LeBron James nos segundos finais e várias decisões da equipe de arbitragem que irritaram profundamente os Celtics, que saíram de quadra se sentindo prejudicados.

No último minuto da partida, os árbitros fizeram quatro marcações – todas a favor dos Lakers – que provocaram a revolta da equipe visitante: uma falta sobre LeBron James, uma bola fora a favor dos donos da casa, uma falta técnica do treinador dos Celtics, Brad Stevens, e uma falta de Jayson Tatum em Kentavious Caldwell-Pope no último segundo, quando o jogador do time de Boston tinha a chance de anotar uma cesta de três pontos para dar a vitória à sua equipe.

Apesar da derrota, Tatum foi o grande destaque individual da partida, com 41 pontos. Do lado dos Lakers, o cestinha foi Anthony Davis, com 32 pontos – ele também pegou 13 rebotes. Embora tenha tido números inferiores aos do parceiro, LeBron James (29 pontos) foi quem assumiu a responsabilidade de decidir a partida no último minuto, e o fez com muita competência.

Os Lakers continuam na liderança da Conferência Oeste da liga, com 43 vitórias e 12 derrotas. É a segunda melhor campanha do campeonato, atrás apenas do Milwaukee Bucks, que tem 48 vitórias e apenas oito derrotas. Os Celtics, por sua vez, estão na terceira colocação da Conferência Leste, com 39 vitórias e 17 derrotas.

Em Toronto, os Raptors deram uma surra no Indiana Pacers: 127 a 81, a maior diferença de pontos em uma partida desta temporada. Os atuais campeões, que atravessam uma excelente fase, estão na segunda colocação da Conferência Leste, com 42 vitórias e 15 derrotas. Apesar da péssima atuação deste domingo, os Pacers fazem boa campanha, com 33 vitórias e 24 derrotas – sextos colocados no Leste.

O cestinha da rodada de domingo foi Bradley Beal, do Washington Wizards, mas seus 53 pontos não foram suficientes para dar a vitória à equipe da capital dos Estados Unidos, que perdeu por 126 a 117 para o Chicago Bulls, fora de casa. Nesse jogo, Coby White, dos Bulls, anotou 33 pontos, tornando-se o segundo novato na história da franquia a conseguir duas partidas consecutivas de pelo menos 30 pontos – o primeiro foi Michael Jordan.

Resultados da rodada de domingo:

Los Angeles Lakers 114 x 112 Boston Celtics

Denver Nuggets 128 x 116 Minnesota Timberwolves

Toronto Raptors 127 x 81 Indiana Pacers

Chicago Bulls 126 x 117 Washington Wizards

Oklahoma City Thunder 131 x 103 San Antonio Spurs

Golden State Warriors 101 x 115 New Orleans Pelicans

Portland Trail Blazers 107 x 104 Detroit Pistons

Jogos da rodada desta segunda-feira:

Philadelphia 76ers x Atlanta Hawks

Washington Wizards x Milwaukee Bucks

Cleveland Cavaliers x Miami Heat

Brooklyn Nets x Orlando Magic

Houston Rockets x New York Knicks

Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves

Utah Jazz x Phoenix Suns

Los Angeles Clippers x Memphis Grizzlies