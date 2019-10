O Boston Celtics se redimiu da derrota na estreia da temporada da NBA para o Philadelphia 76ers com um triunfo nesta sexta-feira diante do atual campeão Toronto Raptors. A equipe de Boston contou com grande atuação de Kemba Walker para vencer por 112 a 106.

Além do armador, que marcou 22 pontos e pegou seis rebotes, Jayson Tatum, com 25 pontos e nove rebotes, e Jaylen Brown, autor de 25 pontos, nove rebotes e dois tocos, também tiveram exibições de destaque e ajudaram o Celtics a triunfar.

Juntos, Kyle Lowry (29 pontos e sete assistências) e Pascal Siakam (33 pontos e oito rebotes) anotaram 62 pontos para os Raptors. No entanto, a performance de gala da dupla não foi suficiente porque a franquia canadense abusou dos erros e amargou a primeira derrota na temporada.

Em partida quente, com confusão e bate-boca, o Brooklyn Nets superou o New York Knicks por 113 a 109. Kyrie Irving não repetiu o desempenho épico da estreia, quando anotou 50 pontos, mas foi decisivo mesmo assim e conduziu os Nets à sua primeira vitória ao fazer 26 pontos. Além disso, saiu das mãos dele uma bola de três primordial no último minuto do clássico que colocou os Nets na liderança do placar e assegurou o triunfo. Allonzo Trier saiu do banco para brilhar com 22 pontos pelos Knicks, mas foi pouco.

Também pela rodada de sexta-feira da NBA, o Minnesota Timberwolves, liderado pelo Karl-Anthony Towns, que teve uma performance espetacular, derrotou o Charlotte Hornets por 121 a 99. O pivô conseguiu números impressionantes e conduziu o time de Minnesota à vitória. Foram 37 pontos, 15 rebotes, oito assistências, quatro roubadas e dois tocos. O jovem Devonte Graham foi o destaque dos Wolves, com 24 pontos.

Com uma reação contundente, o Chicago Bulls derrotou o Memphis Grizzlies por 110 a 102. Zach LaVine foi o principal responsável pela arrancada dos Bulss na partida, marcando 37 pontos, pegando seis rebotes e roubando três bolas. O calouro Coby White também impressionou, com 25 pontos. Pelos Grizzlies, Jaren Jackson Jr atingiu um “double-double”, com 23 pontos e 11 rebotes. Os brasileiros Bruno Caboclo e Cristiano Felício não saíram do banco.

Na vitória do Dallas Mavericks por 123 a 116 sobre o New Orleans Pelicans, talento da dupla Luka Doncic e Kristaps Porzingis fez a diferença. O esloveno conseguiu um “triple-double”, com 25 pontos, 10 rebotes e 10 assistências, e o letão foi responsável por 24 pontos.

O Washington Wizards passou pelo Oklahoma City Thunder por 97 a 85. A vitória da equipe da casa veio muito por conta das atuações do trio Rui Hachimura, Thomas Bryant e Bradley Beal, que combinaram 57 pontos. Bryant, com 21, foi quem mais pontuou. Nem a noite incrível do jovem Shai Alexander – 28 pontos, sete rebotes, duas roubadas e três tocos – foi capaz de dar o triunfo ao Thunder.

O astro Lebron James liderou o Los Angeles Lakers à primeira vitória na temporada. Ele marcou 32 pontos, deu 10 assistências para seus companheiros e pegou sete rebotes no triunfo diante do Utah Jazz por 95 a 86. Anthony Davis colaborou com 21 pontos.

Em um duelo muito equilibrado, decidido por apenas um ponto de diferença apenas na prorrogação, o Denver Nuggets bateu o Phoenix Suns por 108 a 107. Em outro jogo da rodada de sexta-feira da NBA, o Portland Trail Blazers venceu o Sacramento Kings por 122 a 112.

