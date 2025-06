K-1 World Max será em São José dos Pinhais e vale vaga para final no Japão

Maior e mais tradicional organização de Kickboxing do mundo, o K-1 está de volta ao Brasil. Depois do sucesso do retorno ao país com o K-1 Fight Week, em agosto de 2024, o evento japonês chega a São José dos Pinhais, vizinha a capital Curitiba com o K-1 World Max South American Round, que tem como atração principal um GP de oito atletas até 70kg com todas as lutas na mesma noite. O vencedor ganha uma chance de disputar a fase final do torneio no Japão, no fim do ano.

Essa será a segunda vez do evento no Paraná, um berço da luta em pé no Brasil, 22 anos depois da primeira edição. O card do K-1 World Max conta ainda com diversos duelos, como a disputa de título do WGP Kickboxing na categoria dos leves feminino (até 60kg) entre a brasileira e atual campeã Jennifer Maia e a uruguaia Marylin Contin. A luta entre o curitibano Jordan Kranio e o argentino Ignacio El Fino também promete. O evento tem transmissão do Canal Combate para todo o Brasil.

K-1 e sua história com o Kickboxing

Por muitos anos, a trajetória do Kickboxing esteve diretamente ligada ao K-1, considerado o maior evento da modalidade em nível global. Fundado em 1993 no Japão, o K-1 ganhou notoriedade por seus torneios (GPs) que marcaram mais de duas décadas de história. No auge da sua popularidade, por volta dos anos 2000, impactou uma geração inteira de admiradores da “trocação”.

Com performances inesquecíveis de lendas como Peter Aerts, Semmy Schilt, Andy Hug, Ernesto Hoost, Mirko Crocop, Andy Souwer, Badr Hari, Buakaw Banchamek, entre outros ícones, o K-1 consolidou-se como referência máxima no Kickboxing até 2012, quando passou por um processo de reestruturação.

Em 2023, a organização retornou com uma nova proposta e um ambicioso projeto de expansão internacional e desde então diversos eventos foram realizados, inclusive a edição especial do K-1 World GP em Brasília, em agosto de 2024, que sagrou Ariel Machado e que posteriormente venceria a fase final do GP no Japão, levando o título de campeão do K-1.

O K-1 já visitou o Brasil em outras oportunidades, sendo a mais recente no ano passado. Mas há 22 anos, em 2003, foi a última vez que o evento esteve na região de Curitiba. Na época surgiam nomes como o de Vitor Miranda, um dos participantes do card histórico, além de nomes já carimbados como Eduardo Maiorino, Carlão Barreto e Jefferson Tank. Este último se sagrou campeão do torneio dos Pesos-Pesados, vencendo três lutas na mesma noite.

O evento em São José dos Pinhais tem como principal atração o GP de oito lutadores que se enfrentam em formato de mata a mata com todas as lutas na mesma noite. Petros Cabelinho, Jones Coliseu, Marcio de Jesus e André Martins são os quatro cabeças de chave por ocuparem as primeiras colocações no ranking da categoria do WGP Kickboxing.

Eles terão direito de escolher seus adversários, começando pelo campeão Petros Cabelinho. Do outro lado da chave estarão Junior Luiz, Heliazir Estefani, Metralleta Torino e Jonas Salsicha, esse último ex-campeão do WGP na categoria acima. A previsão é que no dia 3 de junho, através do instagram do K-1 Brazil e do WGP Kickboxing os confrontos e chaveamento completo sejam definidos.

O card do K-1 World Max South American Round também conta com alguns duelos já confirmados. No card principal, a brasileira Jennifer Maia defende o título dos leves feminino do WGP diante da uruguaia Marilyn Contin. Jennifer era a campeã interina, mas a então campeã linear, Julie Werner, não pode mais atuar em eventos da WAKO Pro por ter ultrapassado os 40 anos.

O evento também conta com uma luta entre Brasil e Argentina, sendo Jordan Kranio, um dos anfitriões, encarando o argentino e ex-desafiante ao título do WGP Ignacio El Fino. Outro duelo confirmado é entre o brasileiro Gabriel de Lima e o paraguaio Ariel Villalba, pela categoria até 70kg. A luta também foi definida como reserva do GP que protagoniza a noite.

O K-1 World Max 2025 South American Round será no dia 28 de junho, no Centro de Esportes e Lazer Max Rosenmann – São José dos Pinhais. Os ingressos serão vendidos neste site.