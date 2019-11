A Juventus não encantou, mas superou o Torino no clássico de Turim neste sábado, fora de casa, por 1 a 0, pela 11ª rodada, e se manteve na liderança do Campeonato Italiano. O gol do triunfo, conquistado a duras penas, foi marcado pelo zagueiro holandês De Ligt, o primeiro dele pelo clube italiano.

A Juventus garantiu a permanência na ponta da tabela porque agora soma 29 pontos, um a mais que a vice-líder Inter de Milão, que também venceu o seu compromisso na rodada. O Torino é o 13º colocado, com 11 pontos.

De Ligt, muito criticado por conta de atuações ruins no começo desta temporada, começou a fazer valer o alto investimento da Juventus para tirá-lo do Ajax na última janela de transferências. O defensor holandês fez de cabeça, aos 25 minutos do segundo tempo, o gol que garantiu o triunfo da Juventus.

Os comandados de Maurizio Sarri esquecem o Campeonato Italiano por ora e se concentram na Liga dos Campeões. Na quarta-feira, a Juventus visita o Lokomotiv Moscou, na Rússia, em duelo da quarta rodada do Grupo D, do qual é líder.

Também neste sábado, a Inter de Milão fez sua parte e só não assumiu a liderança em razão da vitória da Juventus. A equipe de Milão derrotou o Bologna por 2 a 1, fora de casa, de virada e com muita dificuldade, visto que o triunfo foi conquistado com um gol nos minutos finais.

Soriano inaugurou o placar para o Bologna aos 15 minutos do segundo tempo e colocou a Inter em dificuldade. Foi então que Lukaku apareceu para ser o herói do time de Milão. O centroavante belga empatou a partida aos 25 minutos e decretou a vitória em cobrança de pênalti convertida nos acréscimos.