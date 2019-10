O volante Junior Urso foi a principal novidade na reapresentação do elenco do Corinthians nesta segunda-feira. O jogador realizou um trabalho de condicionamento físico após ficar fora das últimas cinco partidas da equipe por causa de uma lesão muscular na coxa direita.

O período coincide com o jejum de vitórias do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Com a sequência negativa de três empates e duas derrotas, o time deixou o G4 da competição. A tendência, no entanto, é que Junior Urso não retorne ao time titular no clássico com o Santos, sábado, na arena em Itaquera, pela 28ª rodada do torneio.

O técnico Fábio Carille tem optado por colocar apenas um volante de marcação no meio-campo. Ralf tem sido o responsável por essa função. À frente dele, o treinador optou por colocar Sornoza e Mateus Vital. O equatoriano dando apoio para Pedrinho no ataque pela direita e Vital caindo mais pela esquerda, com Janderson.

Para a partida, o Corinthians não contará com Carille, que foi expulso na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro. Além de ficar fora do clássico, o treinador também poderá se ausentar de alguns treinos, pois passará por uma cirurgia no joelho esquerdo.

A boa notícia é que o time terá os retornos de Cássio, Gil e Manoel, desfalques no último sábado. Em compensação Fagner e Bruno Méndez estão suspensos e não entrarão em campo. Michel Macedo e Manoel serão os substitutos. No ataque é possível que Carille faça mudanças, já que Gustavo teve atuações discretas nos últimos jogos.