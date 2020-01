O brasileiro Junior Cigano não teve uma noite feliz e foi nocauteado pelo norte-americano Curtis Blaydes na luta principal do UFC Raleigh. O ex-campeão do peso pesado sofreu o nocaute a 1min06s do segundo round do combate.

Mais ágil, Blaydes se impôs durante boa parte do combate e foi superior na trocação diante de um rival lento e que errou em suas investidas. O norte-americano acertou um cruzado no queixo de Cigano, que ficou atordoado, e então encaixou uma sequência de golpes, levando o brasileiro à grade e obrigando o árbitro a interromper o duelo e dar a vitória ao anfitrião por nocaute técnico.

Blaydes engatou o terceiro triunfo consecutivo e passa a postular como um dos possíveis desafiantes ao cinturão do peso pesado, que pertence a Stipe Miocic. Cigano, por sua vez, amargou sua segunda derrota seguida.

BRASILEIROS – O Brasil teve outros três lutadores no ringue no UFC Raleigh, um pelo card principal e outros dois pelo card preliminar. O peso meio-médio Rafael dos Anjos não confirmou o favoritismo diante do norte-americano Michael Chiesa e foi derrotado por decisão unânime dos juízes (30-27, 29-28 e 29-28). Ele foi dominado pelo rival no chão e perdeu a segunda luta principal da noite.

Herbert Burns foi responsável pela única vitória conquistada por um brasileiro em Raleigh. Em sua estreia no UFC, o peso pena nocauteou o também estreante Nate Landwehr com uma joelhada espetacular na luta que abriu o evento. Foi a 10ª vitória de Herbert em sua carreira e a primeira por nocaute.

“Eu quero enfrentar qualquer um na próxima, mas com certeza tenho uma lista. Ryan Hall disse que está procurando alguém para dançar. Ele se auto proclama o melhor grappler da divisão. Vamos ver”, disse o brasileiro após a luta, em tom desafiador.

Felipe Cabocão não saiu com a vitória, mas o amapaense foi ovacionado pela sua raça e empenho no combate contra o norte-americano Montel Jackson. O brasileiro ficou perto de ser nocauteado duas vezes, mas resistiu bravamente até o final da luta. No fim, seu oponente, superior em todo o combate, venceu por decisão unânime dos juízes (30-26, 30-26 e 30-25).