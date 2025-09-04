Conquista

Judocas de Curitiba são convocados para Brasileiro Júnior de Judô

Por SECOM Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 04/09/25 15h23
Judoca de Curitiba
Na imagem, João Alves Lira. Foto: Divulgação

Os judocas Gustavo Milano, João Alves Lira e Luiz de Mello Rego, beneficiários do
Programa de Incentivo ao Esporte da Prefeitura de Curitiba, foram convocados para integrar a Seleção Paranaense no Campeonato Brasileiro de Judô Júnior.

O Campeonato Brasileiro de Judô Júnior, que acontece nos dias 6 e 7 de setembro, em Caxias do Sul (RS), reúne os principais nomes da nova geração do judô brasileiro e é uma vitrine para futuras convocações à Seleção Brasileira.

A participação dos três judocas curitibanos reforça a relevância do judô local. Para eles, é também um reconhecimento pelo esforço e pela trajetória construída nos tatames curitibanos.

