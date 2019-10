Em recuperação de uma lesão muscular, Juanfran deve desfalcar o São Paulo na partida contra o Atlético-MG, no domingo, no Morumbi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito espanhol foi a campo nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, mas não trabalhou com o restante do elenco.

Os desfalques certos do São Paulo para o fim de semana são Daniel Alves e Luan, ambos suspensos, além dos lesionados Pablo, Everton e Rojas. Toró, também em recuperação de lesão muscular, é dúvida para a partida. Nesta sexta, ele iniciou o treino com os demais jogadores, mas depois realizou uma atividade à parte.

Com os desfalques, a principal dúvida no São Paulo é no meio de campo. O treino desta sexta-feira foi fechado à imprensa, assim como será neste sábado. O técnico Fernando Diniz deu pistas na atividade da última terça, quando começou a esboçar a equipe.

Uma provável escalação do São Paulo para enfrentar o Atlético-MG tem: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê; Liziero, Igor Gomes, Vitor Bueno (Hernanes) e Antony; Alexandre Pato.

O São Paulo é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos. Já o Atlético-MG, rival deste domingo, soma 35 e figura na 12ª posição da tabela.