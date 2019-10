Com dores na coxa esquerda, o lateral-direito Juanfran deve ser mais um desfalque do São Paulo para a partida contra o Avaí, no domingo, às 16 horas, no Morumbi, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O espanhol realizou exames médicos para saber se alguma lesão será constatada.

Juanfran voltou a sentir o problema durante a derrota para o Cruzeiro, na última quarta-feira. Ele já havia sido desfalque no clássico contra o Corinthians, no domingo passado, por causa das dores musculares.

Caso Juanfran seja confirmado como desfalque, o técnico Fernando Diniz tem à disposição Igor Vinícius para a lateral direita. O jovem de 22 anos agradou na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, há duas rodadas.

Além de Juanfran, outra dúvida para o confronto com o Avaí é o zagueiro reserva Anderson Martins, que segue com dores no joelho. Ele também não apareceu em campo no treino desta sexta-feira no CT da Barra Funda. Os desfalques certos para a partida são Reinaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além de Everton, Toró e Rojas, lesionados.

Uma provável escalação do São Paulo para o jogo contra o Avaí tem: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Léo; Luan, Tchê Tchê, Hernanes, Daniel Alves e Antony; Alexandre Pato.