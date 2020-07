O jornalista Rodrigo Rodrigues, 45, morreu nesta terça-feira (28). A informação foi confirmada pelo Grupo Globo, em que ele trabalhava.

Atualmente apresentador do canal esportivo SporTV, Rodrigues havia sido diagnosticado havia 15 dias com Covid-19 e estava afastado do trabalho.

No sábado (25), ele manifestou sintomas como dor de cabeça, vômitos e desorientação e deu entrada na emergência do hospital Unimed-Rio.

Segundo boletim médico, após exames foi constatado que o jornalista teve uma trombose venosa cerebral, o que levou a um procedimento para diminuir a pressão intracraniana no domingo (26).

Na segunda (27), o hospital divulgou uma nova atualização sobre o seu estado de saúde. Segundo a nota, ele permanecia em coma induzido, monitorizado em unidade de terapia intensiva.

Apresentando o Troca de Passes desde setembro de 2019, Rodrigo Rodrigues entrou no Grupo Globo no ano passado. Com passagens por vários canais de televisão aberta, como SBT, TV Cultura, Band e TV Gazeta, ele também trabalhou na ESPN e no Esporte Interativo.

Também era músico e escreveu livros, como “Almanaque da Música Pop no Cinema” e “London London: O único guia para conhecer Londres utilizando o metrô”.