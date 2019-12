Após um segundo semestre histórico à frente do Flamengo, com a conquista dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, Jorge Jesus não para de receber homenagens pelo seu trabalho. E a última delas se deu nesta segunda-feira, quando foi condecorado com a Ordem do Infante D. Henrique pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

“É uma condecoração completamente diferente do que tive na minha vida esportiva. É no meu país e talvez seja a mais importante vitória da minha vida, sentindo o consenso e o carinho do povo português”, disse.

A homenagem para Jorge Jesus foi realizada no Palácio de Belém e emocionou Jesus. O treinador avaliou que os feitos alcançados por ele à frente do Flamengo ajudam a elevar o status dos técnicos portugueses no cenário esportivo.

“Vamos ficar ligados para sempre ao Brasil, a um clube com 50 milhões de torcedores. É uma ligação histórica e daqui a 50 anos, vão dizer que os portugueses foram os primeiros a conquistarem a Libertadores e o Campeonato Brasileiro”, afirmou.

Jesus deixou o futebol português em junho de 2018, quando saiu do Sporting Lisboa. Depois disso, trabalhou no Al-Hilal, da Arábia Saudita, antes de acertar com o Flamengo. E com o atual sucesso, enxerga como improvável um breve retorno a Portugal, mesmo sendo visto hoje como um ídolo no país. “Quando saí, pensei que retornaria mais rápido. Mas hoje, não direi que não vou voltar, mas está mais difícil”, comentou.

Antes, Jesus já havia recebido homenagens no Rio de Janeiro, na Câmara dos Vereadores e na Assembleia Legislativa.