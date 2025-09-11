Jogos desta quinta (11) da Copa do Brasil: veja onde assistir

Clássicos de Minas e Rio agitam as quartas da Copa do Brasil nesta quinta-feira (11) à noite com dois jogos decisivos pelas quartas de final. Os jogos prometem emoções fortes nesta etapa decisiva da Copa do Brasil.
No Mineirão, a partir das 19h30, o Cruzeiro recebe o Atlético-MG em mais um capítulo da rivalidade mineira. O cotejo da Rivalidade será transmitido exclusivamente pela Prime Video, numa boa oportunidade para os assinantes do serviço acompanharem este duelo que promete muita emoção.
Logo depois, a bola rola no Nilton Santos às 21h30, com o Botafogo enfrentando o Vasco em um clássico carioca de respeito. O duelo terá transmissão em diversas plataformas: TV Globo, SporTV, SporTV 4K, Premiere, Prime Video e ge TV.
Os dois confrontos são válidos pelos jogos de volta das quartas de final da competição, colocando em campo figurinhas carimbadas do futebol em busca da classificação para as semifinais.
Jogos de hoje Copa do Brasil – Quartas de Final
Cruzeiro x Atlético-MG
- 🕖 Horário: 19h30 (Brasília)
- 📍 Local: Mineirão
- 📺 Onde assistir:Prime Video
Botafogo x Vasco
- 🕖 Horário: 21h30 (Brasília)
- 📍 Local: Estádio Nilton Santos
- 📺 Onde assistir:TV Globo, SporTV, SporTV 4K, Premiere, Prime Video, ge TV
Campeonato Argentino
Belgrano x San Martin
- 🕖 Horário: 20h00 (Brasília)
- 📍 Local: Estádio Júlio César Villagra – Córdoba, Argentina
- 📺 Onde assistir: Disney+