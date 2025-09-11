Jogos desta quinta (11) da Copa do Brasil: veja onde assistir

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Clássicos de Minas e Rio agitam as quartas da Copa do Brasil nesta quinta-feira (11) à noite com dois jogos decisivos pelas quartas de final. Os jogos prometem emoções fortes nesta etapa decisiva da Copa do Brasil.

No Mineirão, a partir das 19h30, o Cruzeiro recebe o Atlético-MG em mais um capítulo da rivalidade mineira. O cotejo da Rivalidade será transmitido exclusivamente pela Prime Video, numa boa oportunidade para os assinantes do serviço acompanharem este duelo que promete muita emoção.

Logo depois, a bola rola no Nilton Santos às 21h30, com o Botafogo enfrentando o Vasco em um clássico carioca de respeito. O duelo terá transmissão em diversas plataformas: TV Globo, SporTV, SporTV 4K, Premiere, Prime Video e ge TV.

Os dois confrontos são válidos pelos jogos de volta das quartas de final da competição, colocando em campo figurinhas carimbadas do futebol em busca da classificação para as semifinais.

Jogos de hoje Copa do Brasil – Quartas de Final

Cruzeiro x Atlético-MG

🕖 Horário: 19h30 (Brasília)

19h30 (Brasília) 📍 Local: Mineirão

Mineirão 📺 Onde assistir:Prime Video

Botafogo x Vasco

🕖 Horário: 21h30 (Brasília)

21h30 (Brasília) 📍 Local: Estádio Nilton Santos

Estádio Nilton Santos 📺 Onde assistir:TV Globo, SporTV, SporTV 4K, Premiere, Prime Video, ge TV

Campeonato Argentino

Belgrano x San Martin

🕖 Horário: 20h00 (Brasília)

20h00 (Brasília) 📍 Local: Estádio Júlio César Villagra – Córdoba, Argentina

Estádio Júlio César Villagra – Córdoba, Argentina 📺 Onde assistir: Disney+