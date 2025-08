Jogos de hoje: Quem joga e onde assistir

Mais quatro times entram em campo pela 20ª rodada da Série B, que acontece hoje. Ontem (31), o Coritiba venceu o Vila Nova por 2 a 1 e assumiu o topo da tabela.

Nesta sexta-feira também ocorre a disputa do terceiro lugar da Copa América Feminina. O Brasil está na final e enfrenta a Colômbia no próximo sábado (02) pelo título.

Confira os jogos de hoje:

Serie B

Remo x Ferroviária

19h

Onde assistir: Disney + e ESPN

Estádio do Mangueirão

Em Belém, o Remo encara a Ferroviária em uma partida que tem peso tanto na briga contra o rebaixamento quanto na tentativa de recuperação dentro do campeonato. O Leão Azul tem a chance de pontuar diante de sua torcida para entrar no G4, enquanto a Ferroviária precisa somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

Operário x Criciúma

21h30

Onde assistir: Disney +

Estádio Germano Krüger

No Germano Krüger, o Operário recebe o Criciúma em um duelo de grande importância. O Operário busca vencer para se aproximar do G4, enquanto o Criciúma, que fecha o G4 da competição, vem de quatro vitórias seguidas. Se vencer, se mantém na zona de classificação e dificulta a entrada do Remo, em caso de uma possível vitória do time paraense.

Copa América Feminina

Argentina x Uruguai

21h

Onde assistir: Sportv

Estádio Rodrigo Paz Delgado

As vizinhas do sul do Brasil se enfrentam pelo terceiro lugar de forma simbólica. A Argentina, eliminada pela Colômbia, e o Uruguai, eliminado pelo Brasil, disputarão os Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru, em 2027. Já as finalistas estão classificadas para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.