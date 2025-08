Jogos de hoje: Quem joga e onde assistir

Nesta segunda-feira, teremos jogos nas duas principais divisões do campeonato Brasileiro, decisivos para definir zonas de rebaixamento e zonas de classificação.

Confira os jogos de hoje:

Serie A

Santos X Juventude

20h

Onde assistir: Sportv e Premiere

MorumBis

Jogando na capital paulista Santos e Juventude se enfrentam buscando se afastar da zona de rebaixamento, se o Peixe vencer consegue se afastar e dormir fora da “zona degola”. Já o Juventude, vice lanterna do campeonato, se vencer continua sendo vice lanterna, mas consegue se aproximar da saída.

Serie B

Athletic x Atlético-GO

19h

Onde assistir: Disney +

Estádio Joaquim Portugal

Athletic e o Dragão se enfrentam com as mesmas pontuações de 23 pontos na tabela da serie B a dois pontos da zona de rebaixamento, com expectativa de conseguir engrenar no 2° turno do campeonato.

Cuiabá x Volta Redonda

21h30

Onde assistir: Disney +

Estádio Heriberto Hülse

Em Santa Catarina, tem duelo das duas pontas da tabela, o Criciúma se vencer se aproxima da zona de acesso e se o Volta Redonda conseguir o triunfo sai da zona de rebaixamento.