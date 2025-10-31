Valendo o acesso!

Jogos de hoje (31/10/25): Quem joga e onde assistir?

Por Redação / Tribuna do Paraná

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Campeonato Brasileiro – Série B


Coritiba x CRB
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Couto Pereira — Curitiba (PR)
Transmissão: Disney +

Atlético-GO x Paysandu
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Antônio Accioly — Goiânia (GO)
Transmissão: Disney +

Ferroviária x Criciúma
Horário: 21h35 (Horário de Brasília)
Local: Fonte Luminosa — Araraquara (SP)
Transmissão: Disney +, RedeTV! e Desimpedidos

