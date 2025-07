Jogos de hoje (31/08): Copa do Brasil e Série B

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os amantes do futebol só querem saber quais são os jogos de hoje para poder se programar, assistir e até fazer uma aposta! Nas principais competições do futebol brasileiro, temos Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Brasileiro Sub-20.

Confira os jogos de hoje no futebol brasileiro!

Jogos da Copa do Brasil hoje:

A Copa do Brasil começou com 92 times, mas agora só restam 16 na disputa.

Hoje acontecem cinco jogos pelo país. São Paulo e Athletico medem forças no Morumbi, enquanto o Maracanã recebe o duelo entre Flamengo e Atlético-MG. Na quinta-feira (31), os demais confrontos completam a rodada de ida das oitavas.

Os resultados de hoje ainda não definem os classificados. Os jogos de volta estão marcados para os dias 6 e 7 de agosto.

Falando em premiação, os times que chegaram às oitavas já faturaram R$3.638.250. Quem avançar para as quartas vai embolsar mais R$ 4.470.750.

19h30 – São Paulo x Athletico

Onde assistir: Prime Video

21h30 – Flamengo x Atlético Mineiro

Onde assistir: Sportv e Premiere

Jogos da Série B:

Na Série B, o Coxa visita o Vila Nova em Goiânia. O Alviverde busca somar pontos importantes para melhorar sua situação na tabela depois de resultados irregulares nas últimas rodadas.

21h35 – Vila Nova x Coritiba

Onde assistir: ESPN, RedeTV!, Desimpedidos e Disney+

Campeonato Brasileiro sub-20

Quartas de final

16h – Palmeiras x Juventude

Onde assistir: tempo real pelo GE.

16h – Athletico-PR x Vasco

Onde assistir: Tempo real do GE

19h – Bragantino x Fortaleza

Onde assistir: Tempo real do GE