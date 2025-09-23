Jogos de hoje (23/09/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Saiba os jogos de hoje:
Copa Sul-Americana
Fluminense x Lanús
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Maracanã
Transmissão: Paramount+
Campeonato Brasileiro – Série B
Paysandu x Novorizontino
Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Banpará Curuzu
Transmissão: Disney+
Ferroviária x Goiás
Horário: 21h35 (Horário de Brasília)
Local: Arena Fonte Luminosa
Transmissão: Disney+
