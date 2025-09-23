noite de copa!!

Jogos de hoje (23/09/25): Quem joga e onde assistir?

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
Fluminense joga hoje contra o Lanús.
Fluminense joga hoje contra o Lanús. Foto: Divulgação/Fluminense

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Copa Sul-Americana

Fluminense x Lanús
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Maracanã
Transmissão: Paramount+

+ Leia mais

Campeonato Brasileiro – Série B

Paysandu x Novorizontino
Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Banpará Curuzu
Transmissão: Disney+

Ferroviária x Goiás
Horário: 21h35 (Horário de Brasília)
Local: Arena Fonte Luminosa
Transmissão: Disney+

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna