Jogos de hoje (23/09/25): Quem joga e onde assistir?

noite de copa!!

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Copa Sul-Americana

Fluminense x Lanús

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Maracanã

Transmissão: Paramount+

Campeonato Brasileiro – Série B

Paysandu x Novorizontino

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Banpará Curuzu

Transmissão: Disney+

Ferroviária x Goiás

Horário: 21h35 (Horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa

Transmissão: Disney+