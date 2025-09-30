dia de classico!

Jogos de hoje (30/09/25): Quem joga e onde assistir?

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
Galo volta a campo hoje pelo Campeonato Brasileiro
Galo volta a campo hoje pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Divulgação/Atletico-MG

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série A

Atlético-MG x Juventude
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena MRV
Transmissão: Sportv e Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

Goiás x Atlético-GO
Horário: 21h35 (Horário de Brasília)
Local: Serrinha
Transmissão: Disney+

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna