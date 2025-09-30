Jogos de hoje (30/09/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

dia de classico!

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série A

Atlético-MG x Juventude

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena MRV

Transmissão: Sportv e Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

Goiás x Atlético-GO

Horário: 21h35 (Horário de Brasília)

Local: Serrinha

Transmissão: Disney+