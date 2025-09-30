Jogos de hoje (30/09/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Saiba os jogos de hoje:
Campeonato Brasileiro – Série A
Atlético-MG x Juventude
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena MRV
Transmissão: Sportv e Premiere
Campeonato Brasileiro – Série B
Goiás x Atlético-GO
Horário: 21h35 (Horário de Brasília)
Local: Serrinha
Transmissão: Disney+
