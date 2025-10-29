Jogos de hoje (29/10/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Campeonato Brasileiro – Série A
Fluminense x Ceará
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Maracanã — Rio de Janeiro (RJ)
Transmissão: Premiere
Copa Libertadores da América
Racing x Flamengo
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Presidente Perón — Avellaneda (ARG)
Transmissão: TV Globo, GE TV e Paramount +
