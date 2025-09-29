Segundou com futebol!

Jogos de hoje (29/09/25): Quem joga e onde assistir?

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
Coritiba joga hoje tentando se recuperar na Serie B.
Coritiba joga hoje tentando se recuperar na Serie B.´ Foto: Divulgação/Coritiba

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série A

São Paulo x Ceará
Horário: 20h00 (Horário de Brasília)
Local: Morumbi
Transmissão: Sportv

Campeonato Brasileiro – Série B

América-MG x Volta Redonda
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena Independência
Transmissão: Disney+

Avaí x Coritiba
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Ressacada
Transmissão: Disney+

Amazonas x Chapecoense
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Carlos Zamith
Transmissão: Disney+

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna