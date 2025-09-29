Jogos de hoje (29/09/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Saiba os jogos de hoje:
Campeonato Brasileiro – Série A
São Paulo x Ceará
Horário: 20h00 (Horário de Brasília)
Local: Morumbi
Transmissão: Sportv
Campeonato Brasileiro – Série B
América-MG x Volta Redonda
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena Independência
Transmissão: Disney+
Avaí x Coritiba
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Ressacada
Transmissão: Disney+
Amazonas x Chapecoense
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Carlos Zamith
Transmissão: Disney+
