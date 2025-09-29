Jogos de hoje (29/09/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série A

São Paulo x Ceará

Horário: 20h00 (Horário de Brasília)

Local: Morumbi

Transmissão: Sportv

Campeonato Brasileiro – Série B

América-MG x Volta Redonda

Horário: 19h00 (Horário de Brasília)

Local: Arena Independência

Transmissão: Disney+

Avaí x Coritiba

Horário: 19h00 (Horário de Brasília)

Local: Ressacada

Transmissão: Disney+

Amazonas x Chapecoense

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Carlos Zamith

Transmissão: Disney+