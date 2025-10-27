Jogos de hoje (27/10/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Campeonato Brasileiro – Série B
Chapecoense x Operário-PR
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
Transmissão: Disney+
Athletico-PR x Amazonas
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena da Baixada, Curitiba
Transmissão: Disney+
