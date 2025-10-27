Segunodu com Série B

Jogos de hoje (27/10/25): Quem joga e onde assistir?

Athletico engata cinco vitorias na serie B e esta a um ponto do G-4.
Athletico joga hoje. Foto: Divulgação/ Athletico

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Campeonato Brasileiro – Série B

Chapecoense x Operário-PR
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
Transmissão: Disney+

Athletico-PR x Amazonas
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena da Baixada, Curitiba
Transmissão: Disney+

