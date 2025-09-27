Jogos de hoje (27/09/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Saiba os jogos de hoje:
Campeonato Brasileiro – Série A
Fortaleza x Sport
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena Castelão
Transmissão: Premiere
Vasco x Cruzeiro
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Maracanã
Transmissão: Paramount+
Juventude x Internacional
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Alfredo Jaconi
Transmissão: Premiere
Atlético-MG x Mirassol
Horário: 21h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena MRV
Transmissão: Sportv e Premiere
Campeonato Brasileiro – Série B
Athletico x Operário
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena da Baixada
Transmissão: Disney+
