Furacão em busca do G-4!

Jogos de hoje (27/09/25): Quem joga e onde assistir?

Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
Athletico engata cinco vitorias na serie B e esta a um ponto do G-4.
Athletico engata cinco vitorias na serie B e esta a um ponto do G-4. Foto: Divulgação/ Athletico

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série A

Fortaleza x Sport
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena Castelão
Transmissão: Premiere

Vasco x Cruzeiro
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Maracanã
Transmissão: Paramount+

Juventude x Internacional
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Alfredo Jaconi
Transmissão: Premiere

Atlético-MG x Mirassol
Horário: 21h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena MRV
Transmissão: Sportv e Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

Athletico x Operário
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena da Baixada
Transmissão: Disney+

