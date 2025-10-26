Anota ai!

Jogos de hoje (26/10/25): Quem joga e onde assistir?

Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
Palmeiras joga hoje na Libertadores
Palmeiras joga hoje. Foto: Divulgação/Palmeiras

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Campeonato Brasileiro – Série A

Botafogo x Santos
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, Rio de Janeiro
Transmissão:TV Globo e Premiere

Grêmio x Juventude
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Grêmio Arena, Porto Alegre
Transmissão: TV Globo, GE TV e Premiere

Red Bull Bragantino x Vasco da Gama
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista
Transmissão: Premiere

Palmeiras x Cruzeiro
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Allianz Parque, São Paulo
Transmissão: Sportv e Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

CRB x Atlético Goianiense
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Rei Pelé, Maceió
Transmissão: Disney+

Vila Nova x Ferroviária
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia
Transmissão: Disney+

