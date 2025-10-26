Jogos de hoje (26/10/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Campeonato Brasileiro – Série A

Botafogo x Santos

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, Rio de Janeiro

Transmissão:TV Globo e Premiere

Grêmio x Juventude

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Grêmio Arena, Porto Alegre

Transmissão: TV Globo, GE TV e Premiere

Red Bull Bragantino x Vasco da Gama

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista

Transmissão: Premiere

Palmeiras x Cruzeiro

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo

Transmissão: Sportv e Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

CRB x Atlético Goianiense

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, Maceió

Transmissão: Disney+

Vila Nova x Ferroviária

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia

Transmissão: Disney+