Jogos de hoje (26/09/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Saiba os jogos de hoje:
La Liga
Girona x Espanyol
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Montilivi
Transmissão: Paramount+
Bundesliga
Bayern de Munique x Werder Bremen
Horário: 15h30 (Horário de Brasília)
Local: Allianz Arena
Transmissão: Sportv e Prime Video
Campeonato Saudita
Al-Ittihad x Al-Nassr
Horário: 15h00 (Horário de Brasília)
Local: King Abdullah Sports City
Transmissão: Sportv
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.Participe dos Grupos da Tribuna