Jogos de hoje (26/09/25): Quem joga e onde assistir?

Cristiano Ronaldo joga hoje em busca de diminuir a distancia para o milésimo gol.
Cristiano Ronaldo joga hoje em busca de diminuir a distancia para o milésimo gol. Foto: Getty Imagens.

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

La Liga

Girona x Espanyol
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Montilivi
Transmissão: Paramount+

Bundesliga

Bayern de Munique x Werder Bremen
Horário: 15h30 (Horário de Brasília)
Local: Allianz Arena
Transmissão: Sportv e Prime Video

Campeonato Saudita

Al-Ittihad x Al-Nassr
Horário: 15h00 (Horário de Brasília)
Local: King Abdullah Sports City
Transmissão: Sportv

