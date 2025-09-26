Jogos de hoje (26/09/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

La Liga

Girona x Espanyol

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Montilivi

Transmissão: Paramount+

+ Leia mais Verstappen faz a pole e Piastri bate em classificação dramática

Bundesliga

Bayern de Munique x Werder Bremen

Horário: 15h30 (Horário de Brasília)

Local: Allianz Arena

Transmissão: Sportv e Prime Video

Campeonato Saudita

Al-Ittihad x Al-Nassr

Horário: 15h00 (Horário de Brasília)

Local: King Abdullah Sports City

Transmissão: Sportv