Jogos de hoje (25/08/25): Quem joga e onde assistir?

Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 25/08/25 11h42
Imagem mostra um jogador do Flamengo em treinamento
Foto: Reprodução/Flamengo.

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino, feminino. Confira horários e onde assistir!

Brasileirão – Série A – 21ª rodada

Palmeiras x Sport

Onde assistir: Premiere

19h

Flamengo x Vitória

Onde assistir: SporTV e no Premiere

21h

Brasileirão – Série B

Botafogo-SP x Vila Nova 19h

Onde assistir: Disney+ e ESPN

Avaí x Amazonas

Onde assistir: Disney+

21h30

Brasileirão – Série C

CSA x Ponte Preta

Onde assistir: SportyNet e DAZN

19h30

Guarani x Confiança

Onde assistir: SKY+

19h30

