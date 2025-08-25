Jogos de hoje (25/08/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino, feminino. Confira horários e onde assistir!
Brasileirão – Série A – 21ª rodada
Palmeiras x Sport
Onde assistir: Premiere
19h
Flamengo x Vitória
Onde assistir: SporTV e no Premiere
21h
Brasileirão – Série B
Botafogo-SP x Vila Nova 19h
Onde assistir: Disney+ e ESPN
Avaí x Amazonas
Onde assistir: Disney+
21h30
Brasileirão – Série C
CSA x Ponte Preta
Onde assistir: SportyNet e DAZN
19h30
Guarani x Confiança
Onde assistir: SKY+
19h30
