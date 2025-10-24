Jogos de hoje (24/10/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Campeonato Brasileiro – Série B

Novorizontino x Botafogo-SP

Horário: 19h00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte

Transmissão: Disney+

Cuiabá x Remo

Horário: 21h35 (Horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Cuiabá

Transmissão: Disney+