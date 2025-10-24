Jogos de hoje (24/10/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Campeonato Brasileiro – Série B
Novorizontino x Botafogo-SP
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte
Transmissão: Disney+
Cuiabá x Remo
Horário: 21h35 (Horário de Brasília)
Local: Arena Pantanal, Cuiabá
Transmissão: Disney+
