Jogos de hoje (21/09/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série A

Mirassol x Juventude

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Campos Maia

Transmissão: Premiere

Flamengo x Vasco

Horário: 17h30 (Horário de Brasília)

Local: Maracanã

Transmissão: TV Globo e Premiere

Internacional x Grêmio

Horário: 17h30 (Horário de Brasília)

Local: Beira-Rio

Transmissão: TV Globo e Premiere

Sport x Corinthians

Horário: 17h30 (Horário de Brasília)

Local: Ilha do Retiro

Transmissão: TV Globo e Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

Criciúma x CRB

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse

Transmissão: Disney+

América-MG x Coritiba

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Arena Independência

Transmissão: Disney+

Athletico x Vila Nova

Horário: 19h00 (Horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada

Transmissão: Disney+

Cuiabá x Chapecoense

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal

Transmissão: Disney+