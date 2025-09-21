Jogos de hoje (21/09/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Saiba os jogos de hoje:
Campeonato Brasileiro – Série A
Mirassol x Juventude
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Campos Maia
Transmissão: Premiere
Flamengo x Vasco
Horário: 17h30 (Horário de Brasília)
Local: Maracanã
Transmissão: TV Globo e Premiere
Internacional x Grêmio
Horário: 17h30 (Horário de Brasília)
Local: Beira-Rio
Transmissão: TV Globo e Premiere
Sport x Corinthians
Horário: 17h30 (Horário de Brasília)
Local: Ilha do Retiro
Transmissão: TV Globo e Premiere
Campeonato Brasileiro – Série B
Criciúma x CRB
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Heriberto Hülse
Transmissão: Disney+
América-MG x Coritiba
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena Independência
Transmissão: Disney+
Athletico x Vila Nova
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena da Baixada
Transmissão: Disney+
Cuiabá x Chapecoense
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena Pantanal
Transmissão: Disney+